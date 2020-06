Coronavirus, Zaia: «Le scuole potrebbero riaprire a inizio ottobre»

«C'è preoccupazione per quanto sta accadendo nel mondo della scuola». E' iniziato con queste parole il punto stampa di lunedì 8 giugno tenuto dal Governatore del Veneto, Luca Zaia.

«Noi speriamo che la riapertura avvenga dopo le elezioni regionali - ha detto Zaia - d'altro canto però c'è il rischio che gli studenti tornino in classe tra fine settembre e inizio ottobre. Considerato che le lezioni in aula sono bloccate da fine febbraio, 7/8 mesi di stop prima della ripartenza mi sembrano eccessivi. Condivido la protesta e lo sciopero in corso del mondo della scuola. Va riconosciuto il merito a dirigenti e insegnanti per aver messo in piedi la didattica a distanza in una situazione di totale emergenza e alle famiglie degli studenti per essersi adattati al cambiamento. Non si può però tornare a fare lezione con i plexiglass: il Veneto vuole costruire nuove linee guida alternative, mantenere attivo il dialogo in maniera costruttiva e mettere in condizioni insegnanti e studenti di fare scuola in maniera sensata senza tenerli sotto una campana di vetro con misure inapplicabili».

Rispetto al corso di laurea in Medicina a Treviso, Zaia è tornato sull'argomento con queste parole: «Ho parlato anche questa mattina con il ministro Speranza, sono fiducioso nel dialogo con il Governo, nelle prossime ore va trovata una soluzione a quella che ritengo un'onta nei confronti dell'istruzione sanitaria. Per noi non ci sarà un minimo istante di arresto delle attività. Il nuovo ospedale di Treviso sarà la culla per questo corso di laurea. Fino al 16 giugno c'è tempo per trovare una soluzione. Noi abbiamo già dato, tramite l'avvocatura, risposte esaustive. Se il Governo procederà con l'impugnitiva andremo con l'artiglieria pesante in Corte costituzionale. Siamo accusati di aver chiesto di poter utilizzare 6 milioni di euro su oltre 9 miliardi per sostenere il corso di medicina. Non mi sembra una decisione avulsa. E' un principio inviolabile. Se a Roma vogliono impugnare, a noi non va più bene». In conclusione un importante aggiornamento sul maltempo: sono stati 157 gli interventi in provincia di Treviso nella sola giornata di domenica 7 giugno: «Ho dichiarato lo stato di emergenza per il Veneto - ha annunciato Zaia - Resterà aperto fino alla fine dell'emergenza, aggiungendo i Comuni colpiti giorno dopo giorno. Abbiamo avuto grandinate, frane e allagamenti. Una situazione di assoluta emergenza».

Il video del punto stampa di lunedì 8 giugno