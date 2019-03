Lotta alle zanzare: antilarvale gratis per tutti i cittadini di Mogliano

Il caldo fa capolino e si porta d’appresso le prime zanzare, Il Comune Non si fa cogliere impreparato e lancia la disinfestazione su tutto il territorio di pertinenza, prediligendo la lotta larvicida biologica.

Per questo, a partire da lunedì 25 marzo, meteo permettendo, è previsto l’avvio della campagna di disinfestazione antilarvale. Resta sempre comunque indispensabile la collaborazione dei cittadini, poiché la zanzara prolifera ovunque ci siano degli accumuli d’acqua stagnante e non fa distinzione tra suolo pubblico e giardini privati. Per questo, nei giorni del mercato settimanale di lunedì 8 e 29 aprile 2019 il Comune di Mogliano in collaborazione, con SGD Group, Il Comune provvederà alla consegna gratuita, ai cittadini di Mogliano Veneto, del prodotto liquido pronto uso per il controllo ecologico delle zanzare, in un gazebo che sarà posizionato davanti al Monumento ai Caduti, in Piazza dei Caduti.

«Con l'approssimarsi della stagione estiva ed in base all'emergenza sanitaria regionale del 2018 per il virus West Nile, occorre quindi prepararsi già con anticipo ad affrontare il problema della proliferazione di questo insetto, in modo da arginarne il più possibile la diffusione» hanno dichiarato il sindaco Carola Arena e l’assessore all’Ambiente Oscar Mancini. Quindi, come accaduto nelle ultime stagioni, si provvederà alla consegna di un prodotto, identificato anche quest’anno in liquido pronto all'uso per il controllo ecologico del ciclo vitale, da utilizzare nei ristagni d’acqua di pozzetti, griglie e scarichi dei pluviali presenti nei giardini e nei cortili privati. Il prodotto liquido pronto uso, riconosciuto e registrato come “Eco Friendly” è mirato all'impedimento del corretto sviluppo degli stadi immaturi delle zanzare di ogni specie, prima che queste si trasformino in insetti adulti pronti a pungere l’uomo. Naturalmente è necessario attenersi alle istruzioni ed informazioni contenute in etichetta e nella confezione.