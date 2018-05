Zanzare, il Comune di Mogliano avvia la campagna anti larvale nelle aree pubbliche

MOGLIANO VENETO Riparte la lotta alla zanzara a Mogliano: è iniziata, infatti, una campagna antilarvale su tutto il territorio, cui si aggiunge la consueta azione di sostegno ai cittadini, con il primo appuntamento fissato per il 14 Maggio, con la prima distribuzione gratuita del prodotto per uso privato. Con l'approssimarsi della stagione estiva si ripresenta la necessità di limitare il più possibile la proliferazione delle zanzare, che con i primi caldi hanno già fatto la prima comparsa.

Prevenire la produzione di larve e la schiusa delle uova è meglio che combattere la prevedibile invasione e ed è al via così, la campagna di disinfestazione su tutto il territorio comunale. A partire dalla prossima settimana si provvederà al trattamento di tutti i possibili focolai di incubazione (pozzetti, caditoie, scarichi pluviali ecc.), ovvero tutti quei punti delle aree pubbliche in cui il ristagno d'acqua potrebbe offrire condizioni favorevoli al ciclo biologico dell'insetto. Il trattamento, che è antilarvale, mira a limitare lo sviluppo dell'insetto e la sua riproduzione, secondo una modalità d'intervento condivisa con gli altri Comuni e in accordo con le indicazioni fornite dal servizio di prevenzione dell'ULSS 2 che prediligono la lotta biologica.

"L'obiettivo della nostra campagna è impedire che le larve di zanzara si sviluppino trasformandosi in fastidiosi e pericolosi insetti adulti pronti a pungere gli esseri umani", afferma l'assessore alle politiche ambientali Oscar Mancini che invita i cittadini a collaborare, evitando che si formino ristagni d'acqua nei giardini e usando i larvicidi nei pozzetti, griglie e scarichi pluviali presenti nel giardino e nel cortile della propria abitazione. Infatti, la zanzara prolifera ovunque ci siano degli accumuli di acqua stagnante e non fa distinzione tra suolo pubblico e giardini privati.

Per facilitare la collaborazione dei cittadini, in occasione del mercato settimanale, per due lunedì, il 14 e il 21 maggio, in piazza Caduti, avrà luogo la distribuzione gratuita ai cittadini di Mogliano di confezioni di prodotto larvicida in flaconcini. Il prodotto liquido pronto uso, riconosciuto e registrato come "Eco Friendly", mira ad impedire lo sviluppo degli stadi immaturi delle zanzare di ogni specie, prima che queste si trasformino in insetti adulti pronti a pungere l'uomo. La strategia di lotta si concentra soprattutto sull'individuazione e distruzione dei focolai larvali, ovvero su un'azione preventiva in quanto la lotta alla zanzara adulta si rivela poco efficace. Naturalmente è necessario attenersi alle istruzioni ed informazioni contenute in etichetta e nella confezione. Il "gazebo " allestito in Piazza, fungerà anche da centro informativo sul corretto uso del prodotto e sulle buone pratiche da adottare presso la propria abitazione.