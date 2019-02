Zero Branco in festa per il Carnevale: in seimila a divertirsi tra carri e maschere

E' stato un sabato dedicato alla sfilata di carri allegorici, maschere e bande musicali quello che si è svolto a Zero Branco, località per la prima volta toccata dalle iniziative realizzate in collaborazione con l'associazione Carnevali di Marca. La giornata, anche grazie al cielo terso e al clima mite, ha portato nelle strade e piazze del centro una folla stimata in circa 6.000 persone. Tredici i gruppi che hanno sfilato, presentati dal palco da Claudia Vigato: Banda musicale Luise & Scattolin di Zero Branco, Majorettes del circolo G. Villeneuve di Zero Branco, Gruppo zampogne, Gruppo Barconfolly (tema del carro: Quello che non vorrei vedere), Scuola Cappella di Scorzè (La magia delle fiabe), Gruppo carro di via Roma Trevignano (Regina Elisabetta d'Inghilterra), gruppo Contrada Santa Lucia Castagnole di Paese (L'arca dell'allegria), gruppo Amici di Falzè di Trevignano (I cowboy non mollano), Gruppo Simpatia Musestre (Lupin 3), Comitato Cusignana Colombere (Ritorno al Giurassico), Associazione I Ragazzi degli anni '80 Lovadina (Il carro che non c'è), Amici di Quarto d'Altino (Le dame del Casanova), Amici di Merlengo (Dalla padella... alla brace). Il Carnevale continua domenica con le sfilate dei Carnevali di Marca a partire dalle 14 a Sernaglia della Battaglia e Giavera del Montello.

