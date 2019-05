Nel segno della continuità le elezioni comunali di Zero Branco: il sindaco è Durighetto

Trentasette anni, sposato con Chiara e papà di Gaia e Filippo: il nuovo sindaco di Zero Branco è Luca Durighetto, agente assicurativo presso l’Agenzia Generali di Treviso. Leader della "Lista civica Feston", dal nome del sindaco uscente Mirco Feston di cui prende il posto nell'ottica di una continuità politica locale, Durighetto ha vinto nettamente grazie a 3.323 voti per un complessivo di 11 seggi e il 51,77% di preferenze, ben oltre il 36,66% raggiunto dalla prima sfidante Elisabetta Bortoletto sostenuta da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e alcune liste civiche (per lei 4 seggi frutto di 2.353 voti). Male invece Melita Gobbo di "Per Zero" che con i suoi 743 voti si ferma al 11,58% ottenendo però comunque un seggio. Infine, si segnala che alle urne si è presentato il 70,15% dei votanti.

"Ci sono già tante cose avviate e programmate per le prossime settimane - fa sapere il sindaco uscente Mirco Feston a margine della nomina di Durighetto - Dalla sistemazione delle rotatorie alla soluzione dei problemi legati al maltempo che ha colpito il territorio nell'ultimo periodo. Sono certo quindo che il nuovo sindaco e la sua squadra si metteranno subito al lavoro per riprendere i progetti da dove sono stati lasciati dalla precedente amministrazione".