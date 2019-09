"Terra libera tutti": nuova residenza (rosa) per persone disabili

Verrà inaugurata sabato 21 settembre, dalle 10:30 a Zero Branco "Terra Libera Tutti", una nuova sede per un progetto tutto al femminile, una casa dove persone con disabilità potranno abitare in autonomia protetta, ma anche un luogo di scambio e interazione sociale. Due al momento le persone ospitate ma potrebbero presto diventare quattro, un'idea che nasce dall'associazione Terra libera tutti, realtà di promozione sociale per l'inclusione della disabilità che si occupa di sviluppare progetti socio-educativi mettendo in relazione persone, la disabilità ed il territorio.

Nata nel 2018, l'associazione si impegna in attività ricreative e residenziali con persone disabili al fine di favorirne la crescita, lo sviluppo e l'integrazione, promuovendo una cultura inclusiva e rispettosa delle diversità. Un appuntamento che si augura di incontrare la collettività e tutti coloro i quali vorranno avvicinarsi a questo importante inizio. Sabato 21, alle 10.30 in via Cappella 11 a Zero Branco .