Zone a traffico limitato, telecamere accese un giorno in più a settimana

L'accesso al centro storico di Asolo è regolamentato da varchi elettronici per il controllo delle zone a traffico limitato posizionati all'inizio di via Browing e di via Canova. La Ztl del centro storico entrava in funzione il sabato dalle 20:30 a mezzanotte e la domenica e i festivi dalle 9 alle 20. Il Comune guidato dal sindaco Mauro Migliorini ha deciso in queste ore di estendere l'apertura dei varchi, anticipandola di un giorno. A partire da venerdì 26 giugno, infatti, le videocamere saranno accese anche ogni venerdì dalle 20:30 a mezzanotte. Potranno accedere in centro storico i possessori di permesso “R, CS, CSR e portatori di handicap”.

