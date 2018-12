La Ztl di ponte San Francesco rimarrà attiva anche nei festivi

L'avvicinarsi delle festività natalizie e le richieste insistenti di molti residenti della zona hanno convinto il Comune di Treviso a lasciare attivo il varco della Ztl di Ponte San Francesco non solo durante i weekend ma anche in tutti i giorni festivi dell'anno.

Il problema, riportato da "La Tribuna di Treviso" era nato lo scorso 1 novembre quando, nel quadrante tra via Campana, la Pescheria e piazza San Vito, il varco della Ztl era rimasto disattivato facendo arrivare macchine da ogni parte, mettendo a rischio l'incolumità di molti passanti. La delibera tecnica, approvata lunedì 3 dicembre a Ca' Sugana, ha deciso di mantenere in funzione la Ztl non solo durante i fine settimana ma anche in tutti quei giorni festivi che non cadranno nei weekend ma in mezzo alla settimana. Un grande aiuto per residenti e commercianti della zona che, nei prossimi giorni, potranno vivere lo shopping natalizio senza la preoccupazione di avere troppe auto nei dintorni mentre per i residenti il problema del traffico e dei parcheggi selvaggi sarà solo un ricordo lontano. Ruolo fondamentale, in tutto ciò, sarà quello dei pannelli luminosi che indicheranno sempre quando i varchi delle Ztl in città saranno attivi oppure no.