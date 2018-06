Rivoluzione Ztl: saranno attive solo di notte e nei fine settimana

TREVISO La nuova giunta comunale deve ancora essere presentata ma il neo-eletto sindaco, Mario Conte, ha già le idee molto chiare sulla questione relativa alle zone a traffico limitato in centro a Treviso.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", dopo aver espresso più volte in campagna elettorale la volontà di chiudere i varchi elettronici installati dalla giunta Manildo, Conte ha annunciato una nuova soluzione per le Ztl in città. Le aree a traffico limitato non chiuderanno ma resteranno attive solo dal lunedì al venerdì nelle ore notturne. Una soluzione che, a detta del nuovo sindaco, vorrebbe essere la dimostrazione di come alla nuova giunta non interessi fare cassa con le multe delle Ztl, riaprendo le vie del centro a un numero sempre maggiore di persone. Inoltre, la grande novità riguarderà l'installazione di una serie di pannelli luminosi che saranno posti all'ingresso delle zone a traffico limitato e indicheranno chiaramente se il varco in quel momento è attivo oppure spento. In questo modo il rischio di essere multati diminuirà drasticamente, gli automobilisti potranno viaggiare senza pensieri per il centro durante la settimana mentre nei weekend i varchi torneranno a essere attivi giorno e notte per rendere il centro una grande isola pedonale aperta ai trevigiani e ai tanti visitatori provenienti da fuori città. Con la presentazione della nuova giunta nelle prossime ore, la questione Ztl diventerà una priorità assoluta e potrebbe diventare realtà già nel corso delle prossime settimane.