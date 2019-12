Salgareda, l'azienda 3B festeggia 50 anni di attività

Nel 1947 Giovanni Bergamo crea un piccolo laboratorio di falegnameria a San Biagio di Callalta. Nel 1954 fonda la prima azienda di famiglia denominata “BG” in una sede creata all’interno dalla casa di famiglia, coinvolgendo i figli Luciano e Guglielmo. Nel 1969 la sede produttiva viene spostata nell’attuale sito di Salgareda prendendo il nome di 3B Spa evolvendosi da esperienza artigianale a fabbrica industriale.

I 50 anni successivi sono stati una continua crescita ed evoluzione, portando 3B ad essere un punto di riferimento mondiale nel settore delle ante per le cucine e i mobili, nella produzione di semilavorati e accessori per il settore dell’arredamento e negli ultimi 20 anni anche nella produzione di mobili in kit. L’anima profondamente orientata all’innovazione tecnologica ha consentito a 3B di sviluppare nella sua storia nuove tecnologie produttive che hanno determinato cambiamenti importanti nei trend di mercato. La ricerca continua ha portato una costante evoluzione dei materiali, fino ad arrivare all’ultimo prodotto nato chiamato RESPET® introdotto nel 2017 e vincitore del prestigioso premio REDDOT in Germania. RESPET® rappresenta il futuro dei materiali da rivestimento eco-sostenibili nel settore dell’arredamento, poiché impiega PET riciclato al 100% ottenuto attraverso il recupero delle bottiglie di plastica monouso.

Oggi 3B Spa è una realtà industriale solidamente posizionata nel mercato, con circa 900 dipendenti di 22 nazionalità diverse, una produzione annua di 36 milioni di pezzi con una quota di export del 98% in tutto il mondo. L’Azienda continua ad investire in impianti produttivi e logistici seguendo l’evoluzione delle nuove tecnologie digitali che stanno trasformando il sistema industriale. Sempre più attenzione è riservata alle risorse umane, alla formazione e alla crescita dei talenti anche in collaborazione con Scuole e Università. Dal 2019 Alessandro, Fabrizio, Marco, e Silvia Bergamo siedono nel Consiglio di amministrazione completando il passaggio dalla seconda alla terza generazione alla guida dell’Azienda. Il 7 dicembre l’azienda ha festeggiato il 50esimo anniversario organizzando un Family Day per tutti i propri collaboratori e le loro famiglie. All’evento hanno partecipato oltre mille persone, che hanno avuto la possibilità di visitare gli stabilimenti produttivi attraverso un percorso guidato e trascorrere un pomeriggio in un clima di festa in attesa del Natale. La prima parte della festa si è svolta nell’area dedicata ai bambini, dove ha preso vita il Concorso Respet nel quale sono state presentate e premiate le opere create dai ragazzi utilizzando contenitori di plastica riciclata. Nella seconda parte del pomeriggio si sono svolti i tour guidati nelle aree produttive, nei quali il personale 3B ha mostrato e spiegato alcuni centri di lavoro della fabbrica esaltando le tecnologie produttive dell’azienda. A congratularsi con la famiglia Bergamo sono poi intervenuti a fine serata il presidente del Veneto, Luca Zaia, la presidente di Assindustria Venetocentro Maria Cristina Piovesana ed i sindaci di Salgareda, Oderzo e Ponte di Piave.