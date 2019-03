Abaco di Montebelluna: fa scuola il piano della sosta applicato a Negrar

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

E' rivolto prioritariamente ad Amministrazioni pubbliche, tecnici della PA, polizia locale il convegno tecnico dal titolo "Fare Smart Parking in Italia. Sostenibilità tecnica, economica, gestionale del modello Negrar di Valpolicella", in programma giovedì mattina 28 marzo in municipio a Negrar con inizio alle ore 9. Lo organizza il Comune di Negrar (VR) insieme ad ABACO SmartCities, che dall'estate 2017 ha in gestione i parcheggi a pagamento della cittadina veronese. La gestione del piano della sosta a Negrar è infatti un ottimo esempio di gestione in ottica smart city. "Le soluzioni tecnologiche adottate sono fra le più avanzate oggi presenti nel mercato - spiegano da ABACO SmartCities - e sono state studiate attentamente, in stretto accordo con l’Amministrazione comunale e con gli altri partner tecnologici di progetto, con cui abbiamo messo a punto soluzioni personalizzate. Nostro punto di forza consiste nella capacità di far dialogare tra loro i diversi interlocutori di progetto, considerando le caratteristiche specifiche della città in cui operiamo, le esigenze dell'Ente appaltatore e degli utenti, applicando le migliori tecnologie disponibili, mettendo a sistema la nostra esperienza ultradecennale nel comparto. Il modello di smart city realizzato a Negrar, grazie alla collaborazione proficua di tutte le parti coinvolte, in breve tempo ha già prodotto risultati al di sopra delle nostre migliori aspettative, diventando una case history molto interessante. Di questo parleremo durante il workshop tecnico del 28 marzo a Negrar". http://www.abacosmartcities.it/smartparking/