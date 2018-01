Il sindacato pensionati in tour nella Marca trevigiana per cinque settimane

TREVISO Convocate dallo SPI CGIL di Treviso, sono circa 90 le assemblee territoriali, 4 nel solo capoluogo, che vedranno la partecipazione dei pensionati trevigiani tra fine gennaio e marzo. Dal primo appuntamento di lunedì 29 gennaio a Codognè e nelle successive 5 settimane, il sindacato pensionati della CGIL incontrerà come ogni inizio anno gli oltre 43.600mila iscritti. Tra questi, nel 2017, sono ben 3.266 i nuovi tesserati SPI. Un vero record.

Occasioni per fare il punto sulle novità normative in materia previdenziale e assistenziale, porre attenzione sui nodi della Sanità e sul sistema di welfare della Marca, toccare questioni quali la fiscalità e l’omogeneità dei servizi pubblici a livello locale, ma anche raccogliere le istanze direttamente dai territori della provincia, utili all’attività di contrattazione sociale esercitata unitariamente dai Sindacati con Comuni, Case di Riposo e ULSS. Il calendario di incontri rappresenta anche l’opportunità per ricevere la tessere d’adesione 2018 e, in quanto le assemblee sono aperte alla cittadinanza, per coloro che intendano iscriversi entrare in contatto con la capillare rete dello SPI CGIL, presente sul trevigiano in 18 sedi, con 22 leghe SPI comunali e intercomunali e i suoi 80 recapitasti. Con oltre 5.000 posizioni previdenziali seguite, una rete vicina e particolarmente attiva anche sul fronte del controllo delle pensioni. Un dato: tra queste ben 973 hanno fatto emergere delle difformità e l’opportunità di operare la ricostituzione contributiva, facendo recuperare ai pensionati arretrati e avvalersi di altri diritti inespressi. “Viviamo questo momento dell’anno con particolare energia - dice Paolino Barbiero, segretario generale SPI CGIL di Treviso - incontrare i nostri tanti iscritti e i pensionati trevigiani, dando loro informazioni e ricevendo stimoli sempre nuovi, rappresenta, al di là del nostro impegno quotidiano sul fronte della tutela individuale e collettiva, un momento di grande unione e solidarietà, di riflessione e slancio. Come sempre le sfide e le questioni da affrontare sono molte - sottolinea Barbiero -, per questo sapere che i nostri iscritti sono vigili e attivi e credono nella partecipazione è per noi un punto di forza e di orgoglio”.