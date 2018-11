Maltempo: azienda ungherese dona le motoseghe al Soccorso delle Prealpi

L’azienda ungherese Egyfa Kft, di proprietà della famiglia Giacuz di Conegliano, ha donato alcune motoseghe all’associazione vittoriese “Prealpi Soccorso” che, nelle scorse settimane, è intervenuta in aiuto delle popolazioni bellunesi, vittime di ingenti danni causati dal maltempo.

Le motoseghe Stihl sono state consegnate alla “Prealpi Soccorso” nelle scorse ore. Un gruppo presente nel territorio da molti anni che svolge servizi di assistenza sanitaria, interventi di protezione civile ed antincendio. Notevoli gli sforzi dei volontari, nei giorni dell’emergenza, inizialmente nel Feltrino e in seguito in altri comuni del Cadore. Il vicepresidente dell’associazione, Salvatore Caliandro, ha ringraziato, a nome dei 90 volontari, l’azienda per il gesto di generosità ed attenzione.