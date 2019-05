Banca Generali dedica un evento a Bottega

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L'evento denominato "Casa e... Bottega, quando cambia il clima in azienda e negli investimenti" ha come focus le dinamiche aziendali e gli investimenti che ne conseguono. Ospite d'onore Bottega spa, cantina e distilleria trevigiana che esporta l'85% della propria produzione e che ha fatto registrare negli ultimi 20 anni una costante e progressiva crescita del fatturato e delle assunzioni. Sarà Sandro Bottega, nelle vesti di relatore, a spiegare i successi ottenuti grazie agli investimenti, al clima aziendale, alla qualità del prodotto. Un appuntamento a palazzo Visconti, a Milano, al quale parteciperanno i più grandi economisti italiani e internazionali. Nell'occasione una sala del palazzo ospiterà l'esposizione artistica "Spirit of Peace", ideata da Sandro Bottega e Monica Lisetto, per ricordare la tragedia di Hiroshima e presentata fin qui in tre musei della città nipponica e al Rotunda International Center di Vienna.