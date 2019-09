Banca Prealpi Sanbiagio con "Alex dream" al Treviso Comic Book Festival 2019

Si terrà domenica 29 settembre alle ore 15.00 a Palazzo Carlo Alberto (via Carlo Alberto 37/39, Treviso) la presentazione di "Alex Dream", il personaggio del fumetto edito da Banca Prealpi SanBiagio. Il talk, che vedrà la partecipazione del disegnatore di Alex Dream, Valentino Villanova, sarà ospitato nel quadro del Treviso Comic Book Festival 2019, con cui lo storico Istituto di Tarzo ha avviato quest'anno una partnership. La partecipazione all'incontro è gratuita.



Il progetto Alex Dream è frutto di un’esplicita volontà di Banca Prealpi SanBiagio, con l'obiettivo di comunicare in modo efficace con i più giovani. Alex Dream è un sognatore, ma non un idealista: ogni avventura, infatti, contiene un importante messaggio educativo. Di volta in volta, i racconti toccano temi di grande importanza sociale, come l’etica del risparmio, i principi della cooperazione e della solidarietà, il rispetto delle istituzioni e del bene comune, i pericoli derivanti dall'abuso delle nuove tecnologie o dalla dipendenza dal gioco d’azzardo.



Tutti valori civili e morali che sono la radice di Banca Prealpi SanBiagio e della sua attività come impresa sul territorio, che il personaggio del fumetto è in grado di veicolare ai più giovani con allegria e leggerezza. Quello di Alex Dream è, inoltre, un progetto che si è accompagnato nel tempo anche a iniziative locali, come una serie di laboratori-gioco organizzati in diverse scuole elementari del territorio.



Nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 settembre, infine, Banca Prealpi SanBiagio sarà presente anche alla mostra mercato in Palazzo Carlo Alberto, con un proprio stand dedicato al fumetto Alex Dream.