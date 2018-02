La Camera di commercio lancia un nuovo bando per la gestione delle ville venete

TREVISO La Camera di Commercio di Treviso - Belluno ha annunciato di essere alla ricerca di un soggetto qualificato che svolga le attività di organizzazione e gestione della destinazione turistica "Città d'arte e Ville Venete del Territorio Trevigiano".

I candidati dovranno occuparsi anche delle azioni di supporto all'Ente camerale per l'attuazione di accordi di programma con le amministrazioni comunali del nostro territorio in merito a varie attività culturali e turistiche. I candidati che potranno presentare domanda per partecipare al bando sono: enti di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi dell'art 2602 del codice civile, anche partecipati da enti pubblici; consorzi di imprese turistiche ai sensi dell'art. 18 della legge della regione veneto n. 11/2013, associazioni pro loco e relativi consorzi e comitati, riconosciuti ai sensi della legge della Regione Veneto n. 34/2014 ed enti senza scopo di lucro che svolgono, in base al loro statuto, attività di promozione turistica a livello locale. Le domande per partecipare al bando dovranno essere inviate via PEC alla Camera di Commercio di Treviso - Belluno mediante una mail, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e corredata da copia non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore - all'indirizzo: cciaa@pec.tb.camcom.it, entro e non oltre il termine perentorio del 07 marzo 2018, alle ore 10. Il bando completo per partecipare all'iniziativa è consultabile nel sito della Camera di Commercio di Treviso – Belluno a questo link