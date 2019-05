La sfida di Benetton Group: «Entro il 2025 abiti con il 100% di cotone sostenibile»

Entro il 2025 il 100% del cotone usato nelle collezioni di Benetton Group sarà cotone sostenibile, tra biologico, riciclato e certificato BCI (Better Cotton Initiative).

Impegnato da sempre in progetti mirati a diminuire l’impronta ambientale delle sue attività, Benetton Group ha già avviato il processo di trasformazione. Nel 2018 il cotone biologico, coltivato secondo i rigidi principi della bio-coltivazione, senza OGM e con un ridotto impatto ambientale, ha rappresentato il 4,7% della produzione di tutti i capi in cotone prodotti dall’azienda. Nello stesso anno, il 23% del cotone totale usato nelle collezioni Sisley e United Colors of Benetton è stato certificato Bci, il più grande programma al mondo dedicato alla sostenibilità del cotone. Seguendo i dettami del programma, l’azienda ha iniziato ad approvvigionarsi di cotone lavorato e raccolto da coltivatori formati per minimizzare l’uso di fertilizzanti e pesticidi, usare l’acqua e il suolo in modo sostenibile e attenersi a principi di equità nei rapporti di lavoro. Il cotone è una delle fibre più amate dai consumatori, che ne apprezzano la versatilità e la freschezza. Tuttavia, la coltivazione del cotone convenzionale con fertilizzanti, pesticidi e prodotti chimici incide negativamente sull’ambiente. L’adesione al Bci è un impegno che unisce la difesa dell’ambiente a tematiche legate alla sfera sociale ed economica. Al raggiungimento dell’obiettivo mancano ancora sei anni, ma i passi già compiuti a tempo di record dimostrano come Benetton Group sia attivamente impegnata per raggiungere il 100% di cotone sostenibile nelle sue collezioni entro il 2025.