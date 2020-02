Coronavirus: Bottega mette in quarantena i dipendenti andati all'estero

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Fino a quando la situazione Coronavirus non si sarà stabilizzata, Sandro Bottega, a capo dell'azienda vinicola di Godega di Sant'Urbano, ha deciso di ,ettere in quarantena per 14 giorni tutto il personale che viaggia, permettendogli di lavorare da casa.

Anche il personale non viaggiante potrà usufruire di questa agevolazione fino a quanto tutto tornerà alla normalità. «Sono convinto - dice Bottega - che sia il sistema mnigliore per lavorare tutti al meglio, per evitare problemi. Tra l'altro, pur non avendo mai registrato un caso sospetto, stiamo cercando di sanificare la nostra azienda con il sistema Biodisin e saremo tra le prime aziende ion Italia ad usarlo. Prevenzione prima di tutto».