E-commerce, Calicantus stringe alleanza con Magilla

Calicantus, azienda veneta specializzata nel digital commerce, ha sottoscritto un accordo di collaborazione con la web agency bolognese Magilla. Nasce dunque una sinergia per accompagnare le aziende nella vendita online. Se nel 2019 il mercato italiano dell’e-commerce è cresciuto del 17% per un totale di 48,5 miliardi di euro (fonte Casaleggio Associati, Report 2020), con l’inizio del nuovo anno le cose sono cambiate, e di molto. A seguito dell’emergenza Coronavirus l’online in Italia ha avuto un’impennata. Negli scorsi mesi l’obbligo di rimanere a casa ha portato i consumatori a modificare fortemente le abitudini di acquisto e spesso ad approcciarsi per la prima volta allo shopping online. Ma non tutte le imprese che avrebbero potuto si sono fatte trovare pronte di fronte alla sfida della digitalizzazione. Mancanza di visione e di partner strategici e affidabili sono due delle cause principali, ma non solo. Anche quelle aziende che si sono affacciate per la prima volta all’e-commerce nelle ultime settimane, si sono scontrate con problematiche di tipo digitale e organizzativo, che hanno spesso portato a una gestione strategica e operativa errata. L’operazione di partnership Calicantus srl e Magilla punta proprio ad affrontare e risolvere tutte le problematiche legate alla vendita online, prevedendo un servizio completo a supporto delle aziende che vogliono aprire e far crescere un e-commerce. “La partnership sottoscritta con Magilla sta già portando i primi frutti - dichiara Valentino Bergamo, chief executive officer di Calicantus srl con sede a Quarto D’Altino (Venezia) -. In questo periodo di grande emergenza economica vogliamo mettere a disposizione delle PMI il nostro know how in materia di e-commerce. Mai come in questo momento è indispensabile fare sistema e creare sinergie tra le aziende del nostro settore per aiutare le imprese italiane a superare la crisi, accompagnandole nelle diverse fasi della trasformazione digitale”. La proposta full service ideata da Calicantus e Magilla comprende tutti gli aspetti, dal digital marketing alla gestione delle operations e della logistica, con soluzioni totalmente personalizzate. Si comincia con lo studio e l’individuazione della strategia di vendita online, quindi il setup tecnico (sviluppo piattaforma, apertura e-shop, apertura marketplace, integrazione dei sistemi) e si prosegue poi con l’e-commerce management e la gestione delle campagne di digital marketing. Le due realtà hanno una consolidata esperienza sulle più diffuse piattaforme di vendita (Prestashop, Magento, WooCommerce, Shopify) e i maggiori portali (Amazon, Ebay, Asos, Aliexpress, ManoMano, Rakuten). Il know how condiviso permette di individuare la migliore strategia di Digital Retail per massimizzare conversioni e profitti. Magilla e Calicantus hanno aperto anche uno spazio di confronto con imprenditori e aziende, per approfondire e sviluppare al meglio il tema del commercio digitale: lo trovate a questo link https://ecommerce.magilla.agency/ Inoltre, parteciperanno insieme, in qualità di relatori, alla Prestashop (e)Commerce Week, manifestazione digitale internazionale dedicata ai temi del commercio elettronico e non solo. Una 5 giorni che vedrà il susseguirsi di esperti provenienti da tutto il mondo. Per seguire l’intervento congiunto Calicantus e Magilla potete registrarvi qui: https://events.prestashop.com/prestashop-ecommerce-week/attendee/564640b4-ce99-ea11-96d2-28187872862f Questo invece il link al talk di Valentino Bergamo, CEO di Calicantus: https://events.prestashop.com/prestashop-ecommerce-week/attendee/204d700e-d099-ea11-96d2-28187872862f Calicantus srl Nata nel 2008 a Quarto d’Altino (Venezia), Calicantus srl è un’azienda leader nella gestione e-commerce, offrendo un servizio full outsourcing. L’azienda veneta promuove processi di digital transformation finalizzati al rafforzamento del brand e all’incremento delle vendite. Si occupa di tutte le attività legate alla crescita degli store online: dallo sviluppo del piano commerciale, al digital marketing, fino alla creazione di contenuti e alla gestione logistica. Nel 2017 Calicantus è stata inserita nella classifica delle 1.000 aziende a più alto tasso di crescita in Europa dal Financial Times. MagillaGuerrilla srl Magilla opera da oltre 10 anni nel settore del marketing digitale, facendo dell'integrazione fra tecnologia, creatività e performance il suo punto di forza al servizio delle imprese. Nel 2019 è stata inserita nella classifica delle 1000 aziende a più alto tasso di crescita in Europa del Financial Times.