La trevigiana Came mette in sicurezza le strade di Cannes

Cannes, città di grande fascino e prestigio nota in tutto il mondo per il Festival del Cinema e per la passeggiata della Croisette, ha scelto Came, azienda trevigiana leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche integrate per l’automazione di ambienti residenziali, pubblici e urbani, per mettere in sicurezza le vie principali di accesso pedonale alla Croisette che formano il cosiddetto “quadrato d’oro” - la croisette-Serbes, la croisette-Cdt André, la Barrière Mace-croisette - e il litorale di Boccacabana.

Nello sviluppo di questo importante progetto, Came si è avvalsa dell’esperienza di Came Urbaco, brand del gruppo specializzato nel progettare e produrre soluzioni tecnologiche per controllare e delimitare le aree urbane, residenziali o non, ma anche per proteggere i siti sensibili dove la messa in sicurezza di edifici e persone è cruciale. Il progetto di sicurezza sviluppato da Came promuove la pedonalizzazione e garantisce il controllo dei flussi veicolari nel passaggio del “quadrato d’oro” verso la Croisette durante gli eventi. La zona è stata così dotata di dissuasori ad alta sicurezza della gamma One Evo, in grado di resistere a scontri contro veicoli "ariete" e certificati secondo le più recenti normative internazionali, e di dissuasori fissi G6 Evo. Tutti gli accessi messi in sicurezza dai dissuasori retrattili sono connessi al software Sygma 3, il sistema per il controllo accessi che consente la gestione generale di tutte le parti delle componenti di accesso remoto. Sygma 3 è connesso al sistema di gestione tecnica centralizzato (Gtc), basato sulla sinottica delle aree controllate, collegato alla polizia municipale.

La barriera di Mace-croisette

Davanti all’accesso della spiaggia Macé, vicino al Palazzo dei Festival, sono stati installati 6 dissuasori retrattili One 50 Evo con entrata e uscita controllate e 2 dissuasori fissi One 50 Evo. L'autorizzazione al passaggio dei veicoli è ottenuta tramite un sistema di interfono presente su un totem City 6 Evo che consente l’integrazione di tutti gli elementi di funzionamento, come la piastra di montaggio Plc, i dispositivi di comando e le componenti di segnalazione, ed è collegato alla polizia municipale. Si tratta di una zona molto frequentata dai turisti, soprattutto nella stagione estiva e durante il Festival del Cinema che si svolge nel mese di maggio, e rappresenta quindi un’area chiave in cui la sicurezza diventa una priorità durante gli eventi. La sfida principale in questo contesto è controllare l’accesso dei veicoli che caricano e scaricano le attrezzature nel Palazzo dei Festival. Il modello One 50 Evo, concepito per proteggere i siti sensibili e garantire livelli di protezione elevata, è in grado di arrestare 2 camion da 7,5 tonnellate lanciati a 80 km/h. I dissuasori sono personalizzati con il logo della città e sono dotati di corone luminose così da integrarsi in maniera armoniosa con il contesto urbano.

La croisette-Serbes

La croisette-Serbes è uno dei viali più famosi del lungomare francese. Si tratta di una strada molto trafficata che porta alla Croisette e alle attrazioni sul mare che necessitava, quindi, di soluzioni in grado di mettere in sicurezza i pedoni e gli utenti della strada, ma anche i commercianti nel periodo degli eventi organizzati. Sui due accessi del viale sono stati installati 6 dissuasori retrattili One 40 Evo, in grado di resistere all’impatto di un camion di 7,5 tonnellate alla velocità di 64 km/h. I dissuasori sono controllati da due totem City 6 Evo dotati di un sistema di interfono collegato direttamente alla polizia municipale. Completano la sicurezza di questi accessi 4 terminali G6 Evo fissi.

La croisette-CDT André

L’accesso alla strada Cdt-André è stato dotato di 2 dissuasori retrattili One 40 Evo e da 2 dissuasori fissi G6 Evo, gestiti da un totem City 6 EVO e dal sistema per il controllo accessi Sygma 3. Trattandosi di un asse di uscita dalla Croisette, il controllo dell’accesso di questa strada, famosa per essere meta di shopping per i turisti, diventa fondamentale per la sicurezza dei pedoni durante gli eventi.

Boccacabana

Nella promenade di Boccacabana, inaugurata nell’estate 2017, sono stati installati 115 dissuasori fissi G6 Evo rinforzati per mettere in sicurezza la passeggiata di 700 metri lungo il litorale. Questa zona, infatti, favorisce momenti di convivialità familiare e passeggiate in riva al mare a piedi o in bicicletta ed è vede una grande affluenza di persone grazie all’installazione di aree fitness, tavoli da picnic, piste ciclabili e spazi verdi. «Siamo orgogliosi di aver fornito le nostre soluzioni altamente customizzate per rendere più sicuri gli spazi urbani della Croisette e della spiaggia di Boccacabana e far sentire più protette le persone che li frequentano. - ha dichiarato Paolo Menuzzo, presidente di Came Group – Questo progetto mostra la capacità di Came di saper gestire la sicurezza e il controllo di grandi opere e contribuire alla pianificazione degli spazi urbani al fine di renderli “safe and smart” come richiedono le attuali dinamiche delle metropoli internazionali. Il nostro obiettivo è assicurare contesti di vita più vivibili e fruibili alle persone grazie a soluzioni tecnologiche intelligenti e personalizzate, in grado di fornire un servizio a 360° agli utenti e migliorare la qualità della vita nelle città».