A pieno regime la cantina Bottega a Vittorio Veneto

Con l'apertura a Vittorio Veneto i siti produttivi di Bottega spa, anche se di dimensioni diverse, sono diventati cinque. A Godega di Sant'Urbano, Fontanafredda, Valgatata e Montalcino si è per l'appunto aggiunto Vittorio Veneto e conoscendo Sandro Bottega, a capo dell'azienda che porta il suo nome, è facile prevedere che nel tempo verrà notevolmente ampliata. Bottega in queste ore annuncia per lunedì prossimo l'apertura del diciottesimo Bottega Prosecco Bar all'aeroporto di Bologna.