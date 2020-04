Le certificazioni comptia, da oggi, sono anche online

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

CompTIA conscia delle problematiche che il corona virus sta creando anche nell'ambito delle certificazioni ha attivato nuove modalità per venire incontro ai candidati. In primo luogo le scadenze dei Voucher verranno prolungate e soprattutto, a partire dal 15 aprile, sarà possibile per i candidati sostenere gli esami di certificazione online. I vantaggi solo quelli legati ai servizi Cloud che tutti apprezziamo per la loro flessibilità e utilizziamo: Test anywhere: la possibilità di effettuare l'esame di certificazione da qualsia luogo ed ovviamente anche da casa propria Test anytime: la possibilità di effettuare l'esame di certificazione h24, 7 giorni su 7 In a highly secure environment: la sicurezza di poter effettuare un test equivalente a quello effettuato in un test center Per poter arrivare a sostenere e ottenere le prestigiose certificazioni CompTIA utilizza l'esperienza di Maleva, uno dei pochissimi partner CompTIA italiani certificati, e soprattutto l'unico in grado di erogare corsi, aziendali ed individuali, anche in presenza in alcune grosse città italiane come la capitale.