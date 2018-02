Al Cfp di Fonte la presentazione dei nuovi macchinari per l'edilizia trevigiana

FONTE Una giornata per far capire agli allievi del Centro di formazione professionale di Fonte le potenzialità e la tecnologia delle macchine per il movimento terra, il sollevamento e l’edilizia. Mercoledì 21 febbraio sarà una giornata tutta diversa dal solito per gli allievi della scuola. Potranno infatti conoscere e toccare con mano alcune macchine inserite nel parco noleggio di Cofiloc Spa, ovvero: una piattaforma elettrica Haulotte Compact 12 e un mini escavatore Yanmar VIO25. A spiegarne caratteristiche e modalità d’impiego saranno dirigenti e tecnici di Cofiloc, azienda di San Biagio di Callalta con sedi in Veneto, Friuli, Emilia Romagna e Lombardia.

Il programma prevede dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16 nel piazzale antistante la scuola dimostrazioni con Simone Piovesan, responsabile dell’Area Tecnica del gruppo e Alberto Lorenzon e Nicolò Tottolo due giovani tecnici dello staff Cofiloc. Quindi dalle 16 alle 17 in aula magna uno scambio di idee e informazioni tra gli allievi e i tecnici responsabili dell’azienda. "Questa giornata – sottolinea il preside don Paolo Magoga - che abbiamo organizzato grazie alla piena disponibilità degli amministratori di Cofiloc che ringrazio fin d’ora, aiuterà i nostri allievi a capire in modo diretto ciò che studiano in classe. La nostra scuola da sempre prevede molte ore di stage in azienda affinché ogni studente possa uscire preparato e pronto a entrare nel mondo del lavoro. Un impegno reso possibile grazie alla professionalità dei nostri docenti e delle aziende con cui collaboriamo. Ricordo che è grazie a loro se oltre il 76% per cento di chi si diploma da noi trova subito lavoro". "L’incontro con gli allievi del Cfp di Fonte – aggiunge Alessandro Buso dirigente commerciale e responsabile acquisti di Cofiloc – è un’occasione per trasmettere loro la passione per un lavoro che offre grandi soddisfazioni personali e professionali. Cofiloc è un’azienda con un’età media bassa, che crede nei giovani e sui quali investe molte risorse. Ci auguriamo che la collaborazione con la scuola, consenta di scoprire qualche talento al quale offrire l’opportunità di crescere a affermarsi nella vita e nell’attività professionale".