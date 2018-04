Castelfranco: al via giovedì i festeggiamenti per i sessant'anni di Confartigianato

CASTELFRANCO VENETO Si aprono ufficialmente le celebrazioni per i 60 anni di lavoro della Confartigianato di Castelfranco Veneto. Giovedì 5 aprile, dalle ore 18 al Teatro Accademico, si terrà il primo evento della rassegna.

Dall'esperienza del passato alla competenza di oggi guardando alle opportunità del futuro con un focus specifico verso il mondo dell'artigianato.Una riflessione aperta al dibattito guidata dalla moderatrice arch. MariaGrazia Lizza. I lavori verranno aperti ufficialmente dal Presidente della Confartigianato di Castelfranco Veneto, Oscar Bernardi, a seguire i saluti delle autorità presenti quali il Sindaco di Castelfranco Veneto Stefano Marcon, il Presidente della CCIAA di Treviso e Belluno Mario Pozza, il Presidente Federazione Regionale Confartigianato del Veneto Agostino Bonomo, il Presidente Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, Vendemiano Sartor per poi proseguire con approfondimenti del dott. Federico Callegari dell' Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso e Belluno sul tema "Gli aspetti economico-sociali del Territorio castellano e il suo apporto all'economia della Provincia", il Prof. Dell'Università Cà Foscari di Venezia Giancarlo Corò, Direttore del Centro Inter-dipartimentale che parlerà di "Tendenze dell’economia internazionale e potenziali di sviluppo locale dopo la grande crisi" ed infine con la testimonianza della dott.ssa Mariella Panfilio, imprenditrice, titolare di MP Progetti di Comunicazione.

La Confartigianato di Castelfranco Veneto festeggia nel 2018 i suoi primi 60 anni, un interlocutore presente e pro-attivo verso le problematiche di un territorio, quello della castellana. Un riferimento per le tante imprese artigiane che caratterizzano il Nord-Est che ha saputo leggere la crisi e superarla creando ancora una volta una prospettiva di rilancio per le generazioni future. “Apriamo oggi ufficialmente i festeggiamenti dei nostri 60 anni – dichiara il Presidente della Confartigianato di Castelfranco Veneto Oscar Bernardi – 1958/2018 sessant’anni in prima linea. Siamo naturalmente portati a pensare che in prima linea siano collocate le truppe migliori o gli atleti più prestanti che sfondano la resistenza della difesa avversaria e arrivano ad aggiudicarsi la competizione. L’artigiano 4.0 ovvero l’artigiano 20.20, ha certamente caratteristiche molto simili a quelle degli artigiani di 60 anni fa. Oggi seppur facilitati dalla tecnologia noi artigiani dobbiamo affrontare la velocità dei tempi, sviluppare competenze complesse e diversificate. Dietro le maggiori innovazioni di processo e di prodotto vi sono tanti artigiani che con diverse competenze hanno dato il loro determinate contributo”.