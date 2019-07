Contarina ricerca nuovi autisti: ecco tutte le info per chi cerca lavoro

Riapre la campagna di Contarina per l’inserimento di nuove figure professionali. In particolare, si ricercano Autisti addetti alla raccolta differenziata porta a porta, per l’implementazione della squadra aziendale che attualmente movimenta oltre 500 mezzi. Gli interessati possono inviare la propria candidatura e il cv entro il 22 luglio 2019, alle ore 12.00 (faranno fede data e ora di invio) accedendo alla sezione ‘Lavora con noi’ del sito www.contarina.it, alla posizione aperta “Autisti addetti alla raccolta differenziata porta a porta”.

Dopo l’ingresso di oltre 70 persone del territorio nel 2018, l’azienda ha avviato una nuova e importante campagna di assunzioni per il reperimento sia di professionisti con esperienza sia candidati meno esperti, ma in possesso di patente C. Le figure verranno inserite full time a 38 ore settimanali e saranno coinvolte, fin dall’inizio, in un percorso di formazione tecnica specifica.

Requisiti indispensabili:

possesso patente C in corso di validità

possesso Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) in corso di validità

esperienza nella guida di mezzi con patente C

buona conoscenza del territorio facente parte dei 49 comuni trevigiani serviti da Contarina