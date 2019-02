Contarina sbarca su Telegram: messaggi e informazioni in tempo reale

Contarina presenta due importanti novità per comunicare al meglio con i propri utenti: Telegram e ContarinApp. Due strumenti digital significativi per rendere la comunicazione ancora più efficace ed immediata, fornendo ai cittadini informazioni sempre aggiornate.

Scaricando l’app di Telegram e collegandosi al bot Contarina! si potranno ricevere in tempo reale informazioni su: svuotamenti effettuati, aperture EcoCentri, punti Contarina, raccolte in programma e molto altro. ContarinApp ha invece pronta per il download la nuova versione aggiornata dell'applicazione. L’app gratuita, già utilizzata da oltre 10mila utenti, è stata completamente rivista nella grafica e nelle funzionalità, oltre che nello sviluppo tecnico. L’app fornisce tutte le informazioni più richieste: aperture EcoCentri e sportelli, calendario raccolte, vocabolario dei rifiuti, oltre a fornire l’opportunità di segnalare gli abbandoni di rifiuto. Tante le novità della versione 2.0: dall'accesso allo Sportello online per vedere i propri dati, alla nuova funzione “distributori sacchetti” per sapere dove sono; dalla possibilità di impostare l'avviso di raccolta per più Comuni, indicandone uno come preferito, fino alla nuova funzione che consente di scaricare l’elenco delle raccolte previste direttamente nel calendario del telefono.