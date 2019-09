Convention Federcongressi: il nuovo format al Bhr Treviso Hotel

Dal 24 al 25 febbraio 2020 Treviso ospiterà la XIII Convention di Federcongressi&eventi, con un nuovo format più agile, che per la prima volta vede concentrati in un’unica location i lavori assembleari con le attività conviviali.

«La decisione di concentrare il programma della convention in due giornate è stata presa dall’associazione per rispondere alle esigenze da tempo avanzate dai professionisti del comparto, impegnati nel conciliare il bisogno di formazione e networking con ritmi di lavoro sempre più serrati» commenta la presidente di Federcongressi&eventi Alessandra Albarelli che precisa: «Il format più agile della convention non ne riduce, però, la qualità del programma. Anche questa tredicesima edizione sarà infatti ricca di seminari, workshop, tavole rotonde e sessioni plenarie durante i quali i massimi esperti nazionali e internazionali degli eventi, della comunicazione e del marketing approfondiranno i temi più caldi e presenteranno i trend emergenti del settore dando a soci e non gli strumenti più up to date per essere sempre #concretiecompetitivi».

La scelta ricade quindi sul Best Western Premier Bhr Treviso Hotel, struttura alle porte di Treviso che in questi dieci anni di attività ha sempre creduto nella promozione del turismo congressuale, aderendo sin dall’apertura dell’hotel (dicembre 2008) alla più rappresentativa associazione d’imprese e professionisti che operano nella meeting industry. «Siamo onorati di poter finalmente ospitare a Treviso la Convention di Federcongressi&eventi e in particolare nella sua nuova formula - dice il direttore Tiziano Simonato - La scelta della nostra struttura da parte del direttivo premia l’impegno profuso dalla Famiglia Basso, titolare dell’azienda, che ha sempre creduto nella promozione del turismo congressuale. Dopo la positiva esperienza della Convention Mpi organizzata con successo nel 2017, con questo evento puntiamo non soltanto a far provare a Pco e meeting planner i servizi della nostra struttura ma a far loro scoprire le bellezze della Marca Trevigiana, con i suoi paesaggi ricchi di arte millenaria a due passi da Venezia e di cultura del “saper fare” come le Colline del Prosecco – Patrimonio Unesco e le tante attività produttive del manifatturiero i cui brand hanno reso famoso questo meraviglioso territorio. La migliore promozione per far scegliere una destinazione a chi sta pianificando un evento è di aver partecipato di persona a una convention e siamo certi che gli stakeholder e le istituzioni locali saranno al nostro fianco anche in questa occasione per dimostrare ancora una volta che i sistemi dell’accoglienza e dell’ospitalità trevigiana e veneta funzionano».

La convention di un settore strategico

Il settore dei congressi e degli eventi è strategico per l’industria, l’innovazione e il turismo. Ed è in crescita. Come rileva l’Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi (ricerca promossa da Federcongressi&eventi e realizzata dall’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali-ASERI dell’Università Cattolica del Sacro Cuore), nel 2018 in Italia sono stati realizzati 421.503 tra congressi ed eventi per complessive 597.224 giornate, segnando rispettivamente +5,8% e +6,7% rispetto al 2017. Grazie a questa convention Treviso avrà la possibilità di ospitare i professionisti e le imprese che svolgono attività connesse con il settore dei congressi, convegni, attività di formazione continua accreditata e non, di Dmc, di incentivazione, di comunicazione e degli eventi in genere. Un’opportunità unica per porre in evidenza le location e la nostra organizzazione di gestione della destinazione e degli eventi.