Coronavirus: agenzia di assicurazioni lancia il servizio di videochiamata tramite Whatsapp e Skype

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L’Agenzia di Assicurazioni Zurich di Campolongo & Marin lancia il servizio di videochiamata tramite WhatsApp e Skype per consentire alla Clientela di ricevere consulenza personalizzata sulle proprie polizze e sui programmi di investimento. Sono già attive nelle fasce orarie di ufficio consuete le utenze WhatsApp +393276790496 e Skype Agenzia Zurich Treviso.

«Al fine di offrire un servizio tempestivo alla nostra Clientela più prudente o alle aziende che hanno attivato lo smartworking e che desiderano adottare comportamenti coerenti nell’ottica del contenimento del contagio da COVID-19, abbiamo deciso di mettere a disposizione questo servizio tramite il quale sarà possibile contattarci tramite videochiamata per avere tutte le informazioni sulle proprie posizioni o su nuove polizze RC Auto, danni o sulla Vita»: dichiara l’Agente Matteo Marin.

Anche Zurich Italia conferma il suo impegno a fianco dei propri clienti ed in particolare di quelli dei comuni identificati dalle autorità pubbliche come "focolaio", dilazionando il pagamento dei premi e non applicando penali contrattuali eventualmente previste in caso di riscatto anticipato dei capitali investiti. «Siamo orgogliosi di rappresentare sul nostro territorio una Compagnia da sempre vicina alle esigenze dei cittadini e delle imprese»: aggiunge l’Agente Stefano Campolongo. L’iniziativa completa le disposizioni aziendali impartite al personale dell’Agenzia, per i quali si sta valutando il ricorso allo smartworking, come già deciso dalla Casa Madre Zurich Italia per i suoi dipendenti, nell’ottica delle misure atte a rallentare e contenere la diffusione del contagio da Coronavirus.

Gallery