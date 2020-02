Coronavirus: «Disinfettante per le mani e maggiore pulizia nelle aziende trevigiane»

Già nella giornata di ieri, lunedì 24 febbraio, la Fiom Cgil provinciale, attraverso il suo apparato, ha dato disposizione ai circa 250 rappresentanti sindacali e ai circa 90 responsabili per la sicurezza nei luoghi di lavoro di prendere contatto con i vertici aziendali e in particolare con gli Rspp, ovvero i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, al fine di concordare una corretta gestione delle procedure e delle misure da adottare per garantire la salute dei lavoratori dipendenti, in appalto e in somministrazione, dirette a recepire l’ordinanza emanata dalla Regione del Veneto e Ministero della Salute, e dare al personale tutte le informazioni necessarie, nonché a chiedere un monitoraggio costante della situazione nelle rispettive fabbriche e stabilimenti del territorio. A renderlo noto è Enrico Botter, segretario generale Fiom Cgil di Treviso.

Consigliando di limitare per quanto possibile le forme di assembramento ed evitare gli allarmismi, e allo scopo di gestire al meglio la situazione e la prevenzione nei luoghi di lavoro, nello specifico la Fiom Cgil invita le aziende del comparto metalmeccanico ad attenersi alle direttive di Regione e Ministero, diffondere le informazioni utili e i numeri di telefono dedicati, mettere a disposizione dei lavoratori un numero adeguato di dispenser di disinfettante per mani nelle aree comuni quali mensa, bagni e spogliatoi, definire le procedure da seguire in materia di igiene, salute, sicurezza e prevenzione in particolare proprio nelle mense (anche scaglionando gli orari di affluenza e istituendo più turni di mensa) e negli spogliatoi, di implementare i servizi di pulizia e igienizzazione degli spazi, di evitare forme coercitive o comunque lesive della privacy di controllo personale (quali ad esempio la misurazione della febbre o la raccolta di questionari cartacei) e di coinvolgere i Rappresentati dei Lavoratori al fine di gestire al meglio eventuali problemi organizzativi nella produzione. Per quanto riguarda le produzioni, la Fiom Cgil rileva che a oggi non sono previste chiusure generalizzate degli stabilimenti e laddove questo dovesse accadere che sarà necessario attivare tutte le forme di sostegno utili a evitare che siano i lavoratori e le lavoratrici, attraverso un uso improprio di istituti individuali quali sono le ferie e i permessi, a farsi carico di oneri economici per far fronte alla situazione. Offrendo la massima collaborazione a Enti e Istituzioni preposte la Fiom Cgil di Treviso richiama tutti i soggetti coinvolti alla serietà e alla responsabilità nella gestione di questa fase così delicata.