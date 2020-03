Coronavirus e turismo, Veneto360 offre pubblicità gratis per un anno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Nel nostro piccolo, noi di Veneto360, quale portale di promozione turistica del territorio Veneto, abbiamo pensato di dare il nostro contributo per il rilancio del turismo nella nostra regione offrendo per tutto il mese di marzo 2020 la promozione gratuita per un anno di qualsiasi attività veneta operante nel settore turistico e indotto.

E’ poco, ce ne rendiamo conto, ma è quello che possiamo fare, e noi vogliamo fare qualcosa, vogliamo contribuire al rilancio turistico ed aiutare chi ne ha bisogno! Invitiamo quindi tutti gli operatori turistici del Veneto, di qualsiasi categoria, ad inserire gratuitamente nel nostro portale la loro attività e noi provvederemo a promuoverla attraverso i nostri canali. Per informazioni https://www.veneto360.land/blog/359-rilancio-turismo-veneto