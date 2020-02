Al lavoro con i Lego: un corso per diventare bravi manager divertendosi

Stop alle riunioni aziendali, niente attività in ufficio, per un giorno i manager e gli imprenditori trevigiani avranno sopra la scrivania solamente i mattoncini Lego, quelli che di solito regalano ai figli per Natale o per il compleanno.

Dovranno costruire un modellino in 3d ma senza foglietto di istruzione, seguendo soltanto l'istinto e la fantasia. A guidarli sarà Cristiana Genta, psicologa e consulente aziendale romana, socia della Society for coaching psychology Italy. "Costruire la leadership mattoncino su mattoncino" è il titolo dell'incontro che si svolgerà giovedi 20 febbraio presso la sede di UNIS&F in Piazza delle Istituzioni a Treviso. Obiettivo della giornata sarà quello di aiutare gli imprenditori ad esplorare la capacità di leadership e individuare le principali azioni utili a potenziarla nei vari contesti della vita lavorativa. Cristiana Genta avrà il ruolo di "facilitatore", dovrà guidare manager e imprenditori alla costruzione del loro modellino Lego attraverso una serie di domande. Il tutto applicando Lego Serious Play ovvero un metodo finalizzato a sviluppare il pensiero, la comunicazione e la risoluzione di problemi complessi di gestione aziendale con l'impiego dei mattoncini per le costruzioni più famosi al mondo. L'approccio si basa sull'idea di abbinare attività mentali e manuali per permettere una comprensione più profonda e maggiormente significativa dei problemi e risolverli in modo più efficace. Per favorire il "pensiero creativo" i partecipanti lavoreranno anche in gruppo, utilizzando i Lego come metafora della propria identità organizzativa e delle proprie esperienze. Uno degli scopi della giornata all'insegna di Lego Serious Play è anche quello di fare in modo che chiunque stia al tavolo partecipi alla discussione con le proprie idee, mostrandole agli altri sotto forma di costruzioni di Lego.