La forza della natura alimenta gli impianti CP parquet

Ancora più naturali e green. I pavimenti CP Parquet nascono ora nel modo più eco sostenibile, impiegando non solo materie prime rinnovabili, come le pregiate specie legnose provenienti da fonti certificate, ma usando anche l'energia positiva che adotta la forza del sole per generare elettricità senza inquinare. Le linee di produzione della nostra azienda diventano sostenibili e sono alimentate da un grande impianto fotovoltaico, montato sul tetto degli stabilimenti. Continua così il nostro impegno contro i cambiamenti climatici, per la salvaguardia della natura e per la creazione di un ambiente più salubre dove vivere. Sul tetto degli stabilimenti di CP Parquet a Pieve del Grappa sono stati installati 1134 moduli fotovoltaici per una potenza complessiva pari a 368 kW che permettono di generare oltre 400.000 kWh all'anno di energia elettrica pulita e rinnovabile. Per ottimizzare il funzionamento e massimizzare la produzione è stata posta particolare cura al posizionamento dei pannelli, in modo da sfruttare al meglio le differenti superfici disponibili. L'adozione di ottimizzatori di potenza, in grado di gestire le varie inclinazioni e gli orientamenti dei moduli, consente inoltre di migliorarne l'efficienza e il rendimento. L'energia prodotta dagli impianti viene utilizzata direttamente all'interno degli stabilimenti produttivi, soddisfacendo per oltre il 20% il fabbisogno di energia elettrica dell'azienda. Il nuovo impianto fotovoltaico si aggiunge alle iniziative già intraprese da CP Parquet per aumentare l'efficienza, ridurre gli sprechi e riutilizzare gli scarti di lavorazione. Da molti anni i residui della produzione, come i trucioli e segatura, vengono usati per riscaldare l'azienda e alimentare gli essiccatoi e gli impianti di verniciatura, la segatura viene inoltre trasformata in pellet destinati al riscaldamento domestico. L'obiettivo di CP Parquet è spingersi ancora oltre, trovando nuove fonti di energie rinnovabili all'avanguardia e sistemi sempre più rispettosi dell'ambiente per produrre i pavimenti in legno in armonia con la natura.