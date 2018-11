Rischio licenziamenti alla Cromology: la replica dell'azienda

«Al termine dell’incontro svoltosi giovedì scorso alla presenza dei sindacati e dei rappresentanti dell’associazione industriali di Lucca, stiamo lavorando insieme alle organizzazioni sindacali per trovare tutte le forme possibili per arrivare a un corretto bilanciamento e assetto dell’organizzazione aziendale. Siamo confidenti che, nel corso delle prossime settimane, riusciremo trovare un accordo a beneficio di tutte le parti». A parlare è Massimiliano Bianchi, Ceo di Cromology Italia, ditta leader nel campo dei prodotti vernicianti e coloranti con sede centrale a Porcari, in provincia di Lucca, ma con un importante stabilimento anche a Resana.

Proprio nella sede trevigiana dell'azienda toscana, i sindacati avevano paventato nei giorni scorsi il rischio esuberi per una quindicina di dipendenti che sembravano destinati a rimanere senza lavoro. Puntuale è arrivata la replica dell'azienda che ha specificato come Cromology stia valutando in queste ore diverse ipotesi per riuscire a evitare i licenziamenti garantendo a tutti i suoi dipendenti un'importante stabilità lavorativa. I prossimi giorni saranno fondamentali per la riuscita della trattativa.