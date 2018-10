Dba Group conclude l'acquisizione di Sjs Engineering

Dba Progetti, società interamente controllata da Dba Group ha annunciato di aver perfezionato nelle scorse ore l’acquisizione del 75% della società Sjs Engineering., già anticipata al mercato in data 23 aprile 2018.

A seguito della positiva conclusione della due diligence, Dba Progetti ha acquistato il 75% di Sjs Engineering ad un prezzo complessivo di 3,6 milioni di euro, interamente pagato mercoledì 31 ottobre. Un ulteriore aggiustamento di prezzo sarà effettuato in base a dei criteri definiti nell’accordo quadro di compravendita sulla base dei dati di bilancio al closing e verrà corrisposto entro il 10 di gennaio 2019. Dba Progetti ha inoltre diritto ad acquisire il restante 25%, opzione che potrà esercitare nei prossimi anni. L’acquisizione è avvenuta facendo ricorso a un finanziamento bancario di 3 milioni di euro (della durata di 60 mesi) e a un finanziamento della controllante Dba Group per i residui euro 0,6 milioni di euro. «Questa acquisizione permette di fatto al gruppo di offrire ai clienti del settore portuale l'insieme completo dei servizi di Ict, project management ed engineering a supporto del ciclo di vita delle loro infrastrutture» ha dichiarato Francesco De Bettin, presidente di Dba Group.

Sjs Engineering ha registrato ricavi pari a 2,87 milioni di euro e un Ebitda pari a 1 milione di euro nell’esercizio 2017. La Posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2017 era a debito per 123 mila euro. Tra i principali clienti di Sjs Engineering sono presenti i maggiori gruppi della logistica mondiale. L'ezienda è attualmente impegnata nella progettazione, assistenza al “procurement” e direzione lavori del porto di Dammam nel Regno dell’Arabia Saudita oltre che in molti progetti per le principali Autorità̀ portuali italiane. Dba Progetti e Sjs Engineering sviluppano a livello aggregato un fatturato di 23,39 milioni di euro, con 35 porti clienti, sono presenti in dieci Paesi, contano complessivamente su 510 professionisti qualificati e condividono un patrimonio di 30 anni di esperienza. Dba Progetti è stata assistita nell'operazione di acquisizione dallo studio Pompanin Dimai per gli aspetti di natura fiscale, da Manuel Morichi di Driver Consutling in qualità di advisor finanziario e da Alessandro Dubini e Marco Martinelli dello Studio Dentons Europe per gli aspetti di natura legale.