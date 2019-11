Dba Group, Palmina Caruso premiata con il CFO Award

Palmina Caruso, dirigente amministrativo e finanziario di Dba Group, società quotata all’Aim di Borsa italiana, è stata insignita del ‘Cfo Award’, consegnato nei giorni scorsi a Palazzo Mezzanotte di Milano.

Il riconoscimento, promosso dall'associazione nazionale direttori amministrativi e finanziari (Andaf) e da Accuracy in collaborazione con Borsa Italiana e Elite, è giunto alla quarta edizione e viene assegnato ogni anno ai quattro finalisti delle rispettive sezioni, ossia società quotate sul mercato principale di Borsa italiana, le quotate sul mercato AIM, le non quotate e le società del programma Elite. Per la sezione delle società quotate, il ’Cfo Award 2019’ è stato attribuito a Palmina Caruso per aver reso possibile l’integrazione tra le differenti culture aziendali delle società acquisite, armonizzando gli assetti aziendali da un punto di vista economico, contabile, finanziario e procedurale. Dba Group, in effetti, ha realizzato diverse acquisizioni, in particolare la slovena Actual e la slovena Unistar. «Il mio “fare” e la mia esperienza sono legate a Dba da sempre: dalla nascita, quando eravamo in 20, all’ingresso del Fondo Italiano, quando abbiamo dovuto modificare il nostro modo di pensare ‘ai numeri’, fino al giorno della quotazione, quando abbiamo cambiato di nuovo pelle e abbiamo dovuto ricentrarci su nuovi obiettivi. E’ ormai il nostro motto: Se oggi vado a letto non avendo fatto niente di nuovo rispetto a ieri, allora oggi è stata una giornata sprecata…. Non è stato facile, non lo è per molte donne, ma si può fare.”, ha commentato Palmina Caruso. «Sono molto felice di questo riconoscimento professionale dato a Palmina, che da oltre 20 anni collabora con noi. E’ un riconoscimento per il lavoro fatto e per la squadra amministrativa che lei ha contribuito a creare in Dba» ha concluso Francesco De Bettin, Presidente di Dba Group.