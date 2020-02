Dba Group, contratto di consulenza da 4 milioni in Slovenia

Il Ministero della pubblica amministrazione in Slovenia ha firmato il contratto di affidamento a Dba Group della manutenzione in outsourcing di servizi di supporto IT. Il valore dell’incarico è di 4,3 milioni di euro in quattro anni, pari a 1,056 milioni di euro per anno.

Il servizio sarà fornito dalla controllata Unistar LC doo (UnistarPRO) che, tramite gara pubblica, ha firmato l’accordo ed ha così esteso per ulteriori 48 mesi il contratto relativo all’esternalizzazione dei servizi di supporto IT e l'accordo di manutenzione con il Ministero della Pubblica Amministrazione sloveno. La comunicazione al mercato e questo comunicato sono stati diffusi a seguito del nulla osta degli uffici preposti alla comunicazione esterna della controparte pubblica. L’incarico prevede l’erogazione di servizi di manutenzione hardware e di supporto IT. Il Ministero della Pubblica amministrazione svolge infatti compiti relativi all'organizzazione e al funzionamento del settore pubblico e alla sua gestione amministrativa. In collaborazione con altri ministeri, esso si impegna a ridurre gli oneri amministrativi e a migliorare la qualità dei servizi legati alla pubblica amministrazione. Questo ministero è responsabile, inoltre, degli appalti pubblici e del funzionamento delle autonomie locali ed è a garanzia della trasparenza e dell’integrità nel settore pubblico. È responsabile inoltre del funzionamento della rete di comunicazione nazionale e fornisce supporto allo sviluppo di servizi elettronici per i cittadini, nonché della gestione dei beni materiali di proprietà dello Stato e delle comunità locali. Il Gruppo Dba è infatti specializzato nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture. «Questa commessa permette a Dba Group di affermarsi ancora di più nel settore pubblico sloveno a tutela di infrastrutture strategiche per i cittadini e per lo Stato. La garanzia del loro funzionamento è una grande responsabilità per noi, oltre che una grande opportunità. Continuiamo a seguire la strada tracciata e prevista nel nostro piano industriale» ha detto Raffaele De Bettin, ceo di Dba Group.