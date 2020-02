Nasce Dba Pro: nuovo logo e unica società operativa per il gruppo trevigiano

Nasce Dba Pro. come unica società operatività italiana del Gruppo Dba di Villorba. Il progetto di rebranding è conseguenza naturale della fusione in un unico soggetto di tutte le società operative di diritto italiano.

Dba Pro. è oggi in grado di offrire servizi integrati di ingegneria, architettura, Pmo e di sviluppo software a supporto della gestione del ciclo di vita di opere ed infrastrutture. «L’interdisciplinarietà delle conoscenze e delle competenze finalmente si concretizza all’interno di un’unica società - ha detto Stefano De Bettin, ceo di Dba Pro. - e l’offerta tradizionale di ingegneria e architettura viene integrata con i servizi evoluti legati all’ICT. La nascita della nuova società realizza quanto già affermato all’interno del piano industriale, mette insieme le competenze maturate dalle singole società operative e risponde all’esigenza dei mercati di riferimento di avere un interlocutore unico in grado di integrare tutte le fasi di gestione di un’infrastruttura complessa, dalla progettazione alla manutenzione programmata». La nuova immagine è stata adottata come risposta al mercato che ha interpretato l’evoluzione di Dba. «Siamo partiti nel 1991 come studio puro di ingegneria, nel tempo abbiamo interpretato i cambiamenti tecnologici e metodologici, incorporando competenze di professionalità e innovazione - ha detto Stefano De Bettin - e, necessariamente, siamo cresciuti. Oggi il nostro gruppo conta 22 sedi in Italia e all’estero, con un organico di oltre 500 persone che si occupano di infrastrutture intelligenti. Il nuovo brand rappresenta la nostra identità oggi, quella di una società che guarda al futuro: Pro. è sinonimo di vantaggio, è indicazione di professionalità, è a favore di, è prefisso di progresso». Dba Pro. amplia e rafforza i servizi di ingegneria integrata con il software, grazie allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi che aveva già in portafoglio e li propone in mercati in cui Dba non era tradizionalmente presente. «L’utilizzo diffuso delle tecnologie BIM nelle fasi di progettazione e realizzazione delle infrastrutture - ha concluso De Bettin - è la leva rivolta sia alla clientela alle aziende che pretendono il meglio il meglio oggi possibile, sia al Paese per infrastrutture intelligenti».