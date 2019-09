Novamobili inaugura il nuovo flagship store a Treviso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Novamobili, azienda di design parte del Gruppo Battistella, inaugurerà il prossimo 5 settembre alle 18.30 il nuovo flagship store a Treviso in via Jacopo Riccati 56, in collaborazione con FEBC Europe, realtà specializzata in contract strategico. Per il brand si tratta del secondo flagship store in Italia, dopo il primo inaugurato nel 2015 a Milano in via Melchiorre Gioia 8, nel cuore di Porta Nuova. L’inaugurazione del nuovo flagship store si inserisce nell’iniziativa “Design Notes”, una serata speciale all’insegna dell’eccellenza nel design e nella musica patrocinata dal Comune di Treviso, che culminerà alle ore 21.00 con un concerto di musica lirica in Piazza Duomo, organizzato in collaborazione con l’Associazione Lirica Trevigiana.