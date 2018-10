Aziende e sanità 4.0: Digital Meet arriva a Treviso

Il Digital Meet entra nel vivo in tutto il Veneto a partire dalla giornata di mercoledì 17 ottobre. L'evento che coniuga tecnologia, aziende e salute toccherà quasi tutte le provincie venete con due importanti eventi anche nella Marca.

Il primo di questi si terrà alle ore 11 in Camera di commercio a Treviso e sarà dedicato ai Digital innovation hub (Dih) il cui compito è quello di stimolare la domanda di innovazione del sistema produttivo, affiancando le Pmi nell'analisi dei fabbisogni e nell'elaborazione di progetti per l’Industria 4.0. Supportare la digitalizzazione delle imprese è invece l’obiettivo dei punti di impresa digitale (Pid) lanciati da Unioncamere. Un incontro per saperne di più e prepararsi all'appuntamento con la cittadinanza digitale. L'altro appuntamento della giornata è invece previsto a palazzo Giacomelli, in piazza Garibaldi, dalle ore 17.30. Si parlerà di imprese innovative, in collaborazione con Unindustria Treviso e Digital magics Triveneto. I riflettori della giuria saranno puntati su una selezione di startup del territorio, che racconteranno il loro case history e i mezzi con cui hanno realizzato la loro digital transformation. In palio c’è una scrivania riservata nell’open space di Talent Garden Padova per sei mesi. Partecipano alla valutazione Corvallis, Crédit Agricole, Umana e Fastweb.