Driver al Transpotec Logitec di Verona

Centro Sistemi Srl sarà presente anche alla prossima edizione di Transpotec Logitec di Verona, dal 21 al 24 febbraio 2019 ( Veronafiere pad. n.6 - Stand E3.4), una vetrina alla quale non poteva mancare una realtà come la sofware house trevigiana che ha messo la sua esperienza al servizio delle Aziende di settore e da trent’anni affronta e risolve esigenze operative al passo con l’evoluzione digitale. Un’occasione per approfondire la conoscenza di Driver, la soluzione software che risponde in modo facile e completo a tutte le esigenze operative, commerciali ed amministrative di aziende che operano nel settore dei trasporti, delle spedizioni e della logistica. Ad oggi Driver annovera oltre 500 Aziende e 2000 utenti, in tutte le sue versioni, tradotto e localizzato in 4 paesi europei (Romania, Bulgaria, Polonia e Germania). Fiore all’occhiello di Driver sono le applicazioni mobile appositamente pensate per semplificare e ottimizzare il lavoro di chi opera nel mondo dei trasporti e delle spedizioni come iTruck e, novità 2019, iDriver. “Siamo particolarmente orgogliosi di presentare l’ultima nata: l’applicazione iDriver – dice il Presidente e Amministratore Delegato dI Centro Sistemi, Vincenzo Pongan –. Uno strumento che permette di tenere costantemente collegate e monitorate le attività degli autisti perché pensato per garantire una migliore organizzazione ed efficienza aziendali”. Driver, iDriver, iTruck sono prodotti registrati Centro Sistemi Srl – Partner Zucchetti Spa. Trovi tutte le informazioni su driver.cstv.it