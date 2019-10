Il lusso di Dyanthus all’International fashion expo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Tra i vari brand che hanno partecipato alla settimana della moda milanese, è spiccato lo stile dell’azienda trevigiana Dyanthus: un brand produttore di borse di altissimo livello qualitativo, di puro lusso. Fondata da Diego Garofano, Dyanthus, identifica il suo orizzonte nel desiderio di riportare la vera eleganza il puro stile “Made in Italy” in un mercato globale ormai omologato sia dal punto di vista del gusto che dell’offerta. L’azienda trevigiana ha quindi deciso di tracciare una propria rotta ben definita, puntando sul concetto di bellezza, autentico design e puro artigianato. Classe, attenzione per i dettagli, sobrietà delle linee, hanno dominato la collezione di Dyanthus durante l’International Fashion Expo che si è svolto a Milano, in via Monte Napoleone 21, presso lo show-room Shopping Diva’s, dove numerosi professionisti della moda si sono dati appuntamento per ammirare le creazioni del brand trevigiano che si è posto come obbiettivo principale la realizzazione di creazioni “senza tempo”, le cui peculiarità diventano tratti riconoscibili e di distinzione dalla massa.

