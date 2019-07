Al via “Edera film festival 2019”, caseificio di Treviso sostiene il cinema d'autore

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ci sarà anche il Caseificio Tomasoni tra i main sponsor dell’evento che apre le porte della città di Treviso al cinema internazionale d’autore, una manifestazione unica nel suo genere, che si svolgerà nello storico cinema Edera dal 31 luglio al 3 agosto 2019. Saranno 35 i film in gara, così come l’ “età massima” richiesta ai suoi partecipanti. 6 lungometraggi, 9 documentari e 20 cortometraggi provenienti da tutto il mondo: Italia, Belgio, Brasile, Filippine, Finlandia, Francia, Georigia, Grecia e non solo. Un concorso che sarà arricchito da alcuni eventi collaterali che si svolgeranno nei luoghi culturali più significativi della città. Cultura, cinema e…gusto: sarà infatti possibile negli appuntamenti in programma degustare il Formaggio San Saverio, prodotto morbido e delicato, dal sapore dolce di latte fresco, che racchiude tutta la tradizione casearia della campagna trevigiana. Il legame con il territorio e con le tradizioni sono il punto di forza del Caseificio Tomasoni, che dal 1955 si impegna a salvaguardare i piccoli produttori della zona nella produzione di formaggi a filiera certificata e corta, con solo latte 100% italiano, senza l’impiego di sostanze chimiche di sintesi o di organismi geneticamente modificati. “E’ un piacere per noi poter sostenere un evento come questo, di respiro internazionale, in cui attraverso il lavoro di giovani cineasti emergenti, viene valorizzato il nostro territorio ricco di bellezze culturali, artistiche e paesaggistiche.” dichiara Eva Tomasoni, terza generazione nonché responsabile marketing dell’azienda. Condivisione e trasparenza sono alcune della parole chiave più importanti per la Famiglia Tomasoni, la cui attenzione è scrupolosamente rivolta alla selezione degli allevamenti, all’innovazione tecnologica, per la riduzione dei consumi energetici e il riutilizzo delle risorse, che posizionano l’azienda tra le principali realtà di riferimento nel mercato italiano nel comparto formaggi molli da tavola. Da oltre 60 anni si distingue per il valore del suo territorio, quello a ridosso del Fiume Piave, area in cui viene raccolto il latte, materia prima della sua produzione. Il fiore all’occhiello del caseificio sono gli stracchini, tra cui il prodotto più conosciuto: la Crema del Piave. www.caseificiotomasoni.it