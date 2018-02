Electrolux viene premiata come azienda Top Employer Italia per il settimo anno di fila

TREVISO Electrolux si conferma per il settimo anno consecutivo Top Employer Italia, una certificazione che riconosce l’impegno del gruppo nella valorizzazione e nella gestione delle risorse umane.

In particolare, la certificazione ha riconosciuto e premiato le eccellenze di Electrolux nelle condizioni di lavoro offerte ai dipendenti, nelle politiche di formazione e sviluppo diffuse a tutti i livelli aziendali, e nelle strategie di gestione HR, dimostrando così di essere un’azienda leader e impegnata in un continuo miglioramento delle politiche e Best Practice in ambito HR. “Essere riconosciuti per il settimo anno consecutivo come Top Employer Italia è motivo di profondo orgoglio”, dichiara Marco Mondini, Country HR Manager di Electrolux Italia. “Stiamo lavorando da tempo per offrire ai dipendenti nuove modalità di lavoro – come lo smart working – e opportunità di sviluppo personale e professionale ai nostri talenti, alla luce della trasformazione digitale che stiamo vivendo. Questi sono gli asset strategici del nostro impegno nel diventare una High Performance Organization e che ci portano ad essere riconosciuti tra i migliori in ambito HR” ha concluso il manager dell'azienda al termine della prestigiosa premiazione.

Il Top Employer Institute è un ente internazionale che dal 1991 valuta e premia l’eccellenza delle condizioni di lavoro messe in atto dalle aziende per i propri dipendenti attraverso una ricerca svolta con metodologia indipendente e su dati oggettivi. Il processo per l’ottenimento della Certificazione è rappresentato da un'analisi approfondita dell’ambito HR che determina il raggiungimento degli standard richiesti per ottenere il marchio di Qualità Top Employer. La cerimonia di premiazione si è tenuta nella giornata di giovedì 8 febbraio a Milano, al Palazzo del Ghiaccio, splendido edificio in stile Liberty costruito nel 1923, restaurato e riqualificato dal punto di vista architettonico nel 2007.