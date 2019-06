San Benedetto: Fai Cisl primo sindacato nello stabilimento di Paese

Fai Cisl si conferma primo sindacato nello stabilimento di Paese della San Benedetto, colosso del comparto del beverage analcolico. Le elezioni delle Rsu si sono svolte la scorsa settimana sia nel quartier generale di Scorzè (Venezia) che a Paese. Con un risultato di 53 preferenze su 84, sono stati eletti due delegati per la Fai Cisl: Diego Carraro e Nicola Bonaventura. Uno, invece, il delegato per la Flai Cgil. Al voto hanno partecipato l’84,88% degli aventi diritto.

«Insieme al risultato di Scorzè - commenta Stefano Stocco, segretario generale della Fai Cisl di Venezia - la squadra dei delegati Fai si conferma fortissima. Un grazie a tutti i lavoratori e agli iscritti che ci hanno sostenuto, e in particolare a Gino Peron per il lavoro svolto nel precedente mandato. Questo risultato premia la serietà, responsabilità e l'impegno delle nostre Rsu. La Fai continuerà a sostenere i bisogni dei lavoratori attraverso la contrattazione, la partecipazione e i servizi per tutti».