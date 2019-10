Agevolazioni fiscali: Fassa Bortolo accede al Patent Box

Fassa Bortolo vede riconosciuta la sua unicità come marchio d’Impresa, il suo patrimonio di conoscenze e competenze e, soprattutto, il suo lavoro costante in termini di Ricerca & Sviluppo. È questa infatti una delle discriminanti per l’accesso al cosiddetto Patent Box, il regime di agevolazione fiscale introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 che regolamenta i redditi derivati dall'utilizzo di opere d’ingegno.

Tale accordo ha avuto ad oggetto, in particolare, la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo diretto del marchio Fassa Bortolo per il quinquennio 2015-2019, confermando la rilevanza ed il valore aggiunto che il marchio apporta al business della società. «La firma dell’accordo consente all’orientamento strategico del Gruppo di valorizzare il marchio Fassa Bortolo e di accrescere il suo contributo alla redditività dell’azienda» afferma Paolo Fassa, presidente dell’azienda trevigiana, marchio storico nel mondo dell’edilizia, leader in Italia e tra i più affermati a livello internazionale. Oggi il Gruppo conta 18 stabilimenti e 9 filiali commerciali e impiega circa 1.400 collaboratori. Fassa in oltre 300 anni di attività ha saputo dare un contributo importante all'evoluzione nel mondo dell’edilizia, riuscendo a trovare soluzioni all'avanguardia con particolare attenzione al rispetto ambientale: i suoi sistemi di estrazione dei materiali hanno ricevuto in più occasioni il plauso di Legambiente per l’uso sostenibile del territorio.