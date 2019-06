La trevigiana Virosac sfiora i 40 milioni di fatturato

Parlano chiaro i numeri emersi dalla chiusura di bilancio 2018 di Virosac. L’azienda di Pederobba sfiora i 40 milioni di euro di fatturato e si conferma ancora una volta leader nazionale nel segmento dei prodotti per la gestione della casa, grazie ad una precisa strategia di aumento del giro d’affari.

«La quota di mercato del brand Virosac nel segmento bio della GDO è salita oltre il 19%* e nei prossimi anni si prospetta un’ulteriore evoluzione - sostiene Cesare Casagrande, amministratore delegato di Virosac – la sensibilità collettiva sta puntando all’utilizzo progressivo di articoli a sempre minore impatto ambientale, per questo stiamo sperimentando macchinari e polimeri in grado di diversificare il nostro attuale portafoglio prodotti mantenendone sempre inalterata la qualità delle performance». Virosac, che da sempre abbina ricerca, sviluppo, innovazione e alta qualità, ha raffinato la sua strategia rafforzando l’attenzione all’ecoresponsabilità e all’ecosostenibilità, valori fondamentali su cui proseguire il proprio percorso evolutivo. Avvalorata dalla collaborazione con Legambiente, il brand si distingue infatti per detenere il titolo di linea più venduta in Italia con la linea Biopratico, sacchi Bio 100% biodegradabili in tre formati e dotati di maniglie*. Azienda leader nel mondo della GDO, oggi il brand Virosac è presente in oltre 5000 punti vendita. Nel 2018 l’azienda ha lanciato nel mercato prodotti innovativi e biosolubili, tra cui la linea Biofrigo, incrementando l’assortimento a disposizione del consumatore finale. Quarantasei anni di successi, innovazioni, trasparenza e coerenza nei rapporti commerciali caratterizzano un marchio solido e all’avanguardia, fortemente legato al proprio territorio e nel voler contribuire alla sua costante crescita. Brevetti, certificazioni di prodotto (Mater-Bi; CIC Compostabile; Ok Compost) e aziendali (UNI EN ISO 14001; 9001; 18001) ne sono a supporto. Virosac da sempre punta a diffondere la cultura della sostenibilità tra i consumatori. Obiettivo del brand è il costante lancio di prodotti home care innovativi. I recenti investimenti media su testate giornalistiche, i progetti digital, spot e programmi televisivi, permetteranno inoltre di raggiungere i consumatori finali con immediatezza, per favorire il consumo ecosostenibile e promuovere il Made in Italy.