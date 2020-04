Coronavirus, focacce e colombe pasquali a domicilio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Panificio alla Moncia, realtà artigianale che opera a Treviso dal 1961, da mercoledì 1 aprile ha avviato il servizio a domicilio per l’acquisto online di alcuni prodotti di loro produzione.

Vista l’emergenza sanitaria in corso, che obbliga i cittadini a rispettare le norme di sicurezza e a fare la spesa “sotto casa”, il titolare del forno ha deciso di andare incontro all’esigenza delle perone ed avviare un servizio a domicilio per l’acquisto di prodotti artigianali della tradizione Pasquale. Utilizzando l’apposito sito internet sarà possibile ordinare Colombe e Focacce Venete ed altri prodotti artigianali, in tutte le loro varianti. “Pensiamo alle tante famiglie che non potranno festeggiare la Pasqua con i loro cari, per questo abbiamo deciso di offrire loro l’opportunità di ordinare i nostri prodotti a distanza e gustare la tradizione pasquale anche in un momento particolare come quello che stiamo vivendo” afferma Massimo Girotto, titolare del panificio. L’ordine e il pagamento possono essere effettuati direttamente dal sito www.panificioallamoncia,it e i prodotti saranno consegnati direttamente a casa tua, rispettando le norme di sicurezza. Il servizio di consegna gratuito è attivo nei seguenti comuni della provincia di Treviso: Treviso, Preganziol, ZeroBranco, Villorba, Trevignano, Silea, Roncade, Quinto di Treviso, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Istrana, Carbonera, Casale sul Sile, Casier.

Contatti: www.panificioallamoncia.it 0422.435120

