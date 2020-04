Garmont regala mille scarponi agli Usa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Dopo aver donato alla nostra Protezione Civile speciali calzature Tikal, Garmont, una delle più conosciute aziende mondiali di calzature da montagna, e da qualche tempo anche per tutti i giorni, ha regalato mille scarponi mlitari ai poliziotti newyorkesi impegnati in prima linea nella lotta al corona virus. Una collaborazione che Pierangelo Bressan, Ceo di Garmont, ha stretto con il governatore di New York, Cuomo e lo Stato di Nwe York, con l'obiettivo dell'azienda di carcare modi per sostenere le persone che lavorano per proteggerci, sia negli Usa e che livello internazionale. "Fornire prodotti all'avanguardia, funzionali e di qualità agli agenti delle forse dell'ordine contribuisce alla loro sicurezza e benessere, in particolare durante le lunghe giornate in cui lavorano costantemente", afferma Bressan, che negli Usa ha il suo principale mercato straniero.

