Giorgio Piazza è il nuovo presidente dell'Enpaia

«Complimenti a Giorgio Piazza, nuovo presidente dell’ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura. Sono sicuro che in questa veste saprà far fruttare al meglio la sua esperienza in ruoli di rappresentanza del mondo imprenditoriale agricolo». A congratularsi con Piazza per la nomina è il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia.

«La sua conoscenza di questo settore che è uno dei punti di forza dell’economia del Veneto – aggiunge Zaia – gli servirà per il compito a cui è stato chiamato e per il quale gli rivolgo l’augurio di buon lavoro». Imprenditore vitivinicolo di Annone Veneto, classe 1959 laureato in agraria, Piazza è stato in passato anche presidente regionale della Coldiretti, organizzazione nella quale ha ricoperto incarichi di carattere nazionale ed è stato anche a capo del consorzio di bonifica “Veneto Orientale”. La nomina a presidente dell'Enpaia si aggiunge al suo lungo curriculum al servizio dell'agricoltura veneta.