Gruppo Piazzetta festeggia i suoi primi 60 anni con un evento speciale

Dal 19 al 23 febbraio ad Asolo si terrà Fireweek 2020: un evento che chiamerà in paese oltre 1.200 persone, operatori del settore provenienti da ben 50 Paesi. Sarà l'occasione perfetta per festeggiare i primi 60 anni del Gruppo Piazzetta, pronto a presentare le sue nuove collezioni alla clientela per poi festeggiare la sera il suo importante traguardo.

«Dal 1960 coltiviamo l’amore per il fuoco e per le sue migliori qualità - commenta Carlo Piazzetta - il suo calore e la suggestiva atmosfera che la fiamma crea in ogni ambiente, il caldo avvolgente e confortevole che eleva gli animi e lo standard dell’abitare. Questa da sempre la nostra passione. Il nostro Made in Italy e la qualità artigianale a cui siamo fedeli sono alcuni dei valori che contraddistinguono Piazzetta, nata e cresciuta respirando l’arte, la cultura, la genuinità del nostro territorio; un contesto che ha fortemente influenzato la nostra attività, il nostro modo di vivere il lavoro e l’attività di produzione. Le più avanzate tecnologie incontrano espressioni uniche di design e innovazione. L’essenza della nostra poesia del fuoco ci porta a mantenerlo al centro del nostro abitare, per meglio vivere gli spazi pi intimi e quelli comuni. L’innovazione la forza motrice che da 60 anni guida Gruppo Piazzetta nell’ideazione, progettazione e realizzazione di stufe e caminetti all’avanguardia, a legna, pellet e gas. Soluzioni pensate non solo per riscaldare le case delle persone, ma anche per migliorare costantemente la qualità del riscaldamento domestico, attraverso tecnologie brevettate e sistemi avanzati. L’ultima importante novità arrivata in casa Piazzetta: Infinity Plus Line, nuovo concetto e sistema di riscaldamento dagli esclusivi vantaggi, in questo Fireweek 2020 trova nuove rivoluzionarie applicazioni con evolute proposte di design. Il motore dell’innovazione ci porta a scoprire anche altre brillanti soluzioni, che ci permetteranno, ne sono sicuro, di entrare in nuovi mercati, stimolando nuove richieste. Festeggiamo quindi questo importante traguardo offrendo ciò che di meglio sappiamo fare: il nostro lavoro».